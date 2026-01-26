Gabriela Sabatini llegó este lunes a San Juan y fue parte de una jornada especial de la Vuelta a San Juan, al presentarse en el departamento Pocito para acompañar a su amigo Ramiro Videla, ciclista local que representa al equipo Fuerza Activa. La llegada se concretó a partir de una invitación del intendente Fabián Aballay.

La extenista recorrió distintos puntos del departamento y se mostró cercana al público que se acercó para saludarla y registrar el momento. Durante su paso por Pocito, Sabatini expresó que recorrió las calles de la zona y destacó los paisajes, mientras interactuaba con vecinos y fanáticos del deporte.

El intendente Aballay ofició de anfitrión y acompañó a Sabatini durante la etapa, en una jornada que tuvo como eje la competencia ciclística y la presencia de una figura histórica del deporte argentino. Desde el municipio resaltaron el impacto de la visita y el valor simbólico que representa para la comunidad local.

El vínculo entre Sabatini y Videla se originó en Suiza, país donde la extenista reside desde su retiro del tenis profesional a los 26 años. Allí, vinculada actualmente al ciclismo de ruta, entrena junto al corredor pocitano, relación que se consolidó con el tiempo y que este lunes tuvo su expresión en suelo sanjuanino.

Sabatini cuenta con una extensa trayectoria deportiva: campeona del US Open en 1990, ganadora del Masters en 1988 y 1994, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y campeona junior de Roland Garros a los 14 años. Entre 1985 y 1996 obtuvo 27 títulos individuales, 12 en dobles y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial.

En esta oportunidad, su presencia en la Vuelta a San Juan estuvo ligada al acompañamiento de un deportista local y al desarrollo de una de las competencias más importantes del calendario ciclístico, con Pocito como uno de los puntos destacados de la jornada.