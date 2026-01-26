En medio de la serenidad del norte sanjuanino, donde la naturaleza marca el ritmo de los días y el paisaje invita al descanso, un emprendimiento familiar comienza a consolidarse como una propuesta turística con identidad propia. En Villa Iglesia, departamento Iglesia, el Complejo Guenamoza se presenta como un espacio pensado para disfrutar de la tranquilidad, el aire puro y el encuentro, lejos del ruido urbano.

DIARIO HUARPE dialogó con Silvio López, uno de los integrantes de la familia fundadora, quien compartió la historia, el presente y los sueños a futuro de este proyecto que nació desde el esfuerzo y el compromiso familiar.

Un sueño familiar que fue tomando forma

“El emprendimiento nace como una idea familiar”, contó Silvio. “Mi papá venía pensando en generar una alternativa laboral, algo que pudiera sostenerse en el tiempo. Primero surgió la idea de hacer unas canchitas de fútbol, y así arrancamos. Después le empezamos a dar forma de camping, más adelante sumamos una pileta y hoy podemos decir que estamos en pleno crecimiento”.

Las tardes se presentan únicas en el norte sanjuanino.

El nombre Guenamoza tiene un fuerte valor afectivo. “Así la apodó mi papá a una carretera que tenía. Con el tiempo quedó como nombre de la finca y finalmente del complejo. Es un nombre que nos representa y que tiene historia para nosotros”, explicó.

El día a día en contacto con la naturaleza

La actividad cotidiana del complejo está organizada de manera estratégica. “Tenemos dos tipos de ingresos: el sector privado y el público. Por lo general, de martes a sábado realizamos eventos privados. Los domingos abrimos al público en general y los lunes los dedicamos al mantenimiento, para que todo quede listo para la semana”, detalló López.

"Entendimos que las dificultades son parte del proceso", dijo Silvio.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. “Los primeros pasos cuestan mucho. Hay momentos de frustración porque no siempre se tienen todas las herramientas ni todo lo que un camping necesita para mantenerse. Pero con paciencia, constancia y la certeza de que estamos creciendo. Entendimos que las dificultades son parte del proceso”, reflexionó.

El rol clave de la familia

El complejo ofrece diversos sectores de recreación.

La familia es el motor principal del emprendimiento. “Desde que esto nació, el día a día de mis papás es estar acá. Amanecen en el complejo, pasan la siesta, la tarde, siempre hay algo por hacer. Nosotros como hijos los acompañamos, los apoyamos, porque además es algo que les gusta, los mantiene activos y motivados”, destacó Silvio.

Guenamoza crece en la casa histórica de la familia López en el interior de Villa Iglesia.

Además, el proyecto también permitió integrar experiencias previas. “Mi papá viene del palo de la agricultura, entonces también encontró su espacio acá. Esto lo mantiene ocupado, con objetivos, y eso es muy positivo para él y para todos nosotros”, agregó.

Una alternativa para disfrutar en Iglesia

El principal atractivo del complejo es su entorno. “Lo que más caracteriza a Guenamoza es el ambiente natural, el espacio, la tranquilidad. Tenemos mucha extensión de terreno, pileta, canchas y un entorno que invita a relajarse. Quizás hoy no tenemos todo, pero lo poco que tenemos lo brindamos en su totalidad, con compromiso y ganas”, afirmó.

Desde la entrada, Guenamoza vibra con la naturaleza del lugar.

El contacto con la naturaleza, la calma de Villa Iglesia y la atención cercana hacen del complejo una opción ideal para familias, grupos de amigos o quienes buscan desconectarse y disfrutar de días tranquilos en el norte de San Juan.

Proyección y crecimiento

De cara al futuro, la familia López no se detiene. “La proyección es amplia. Estamos trabajando para construir una segunda pileta, ya casi finalizamos el sector de baños y nos gustaría sumar un quincho cerrado. Siempre hay algo por hacer y muchas ideas para seguir creciendo”, señaló Silvio.

Ubicado en Villa Iglesia, el Complejo Guenamoza es un ejemplo del empuje emprendedor sanjuanino: un proyecto que crece desde la familia, apuesta al turismo local y pone en valor la tranquilidad y la belleza natural del departamento Iglesia.