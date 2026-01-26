Una situación de potencial inseguridad en la vía pública y tras reclamos vecinales motivó la intervención del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en el departamento Rawson. El organismo intimó con carácter urgente a la empresa Naturgy S.A. para que realice el reemplazo de instalaciones eléctricas en deficiente estado de mantenimiento.

El reclamo se concentra en la Línea de Media Tensión ubicada sobre Calle 5, entre Pasaje Patria y Lemos, donde vecinos denunciaron el estado crítico de los pilares de luz. Según manifestaron, las estructuras se movían de forma visible con cada ráfaga de viento, generando riesgo para peatones y vehículos que circulan por la zona.

DIARIO HUARPE recorrió el lugar y constató que, tras la intimación del EPRE, Naturgy comenzó a trabajar en el sector. Las tareas se iniciaron luego de los reiterados reclamos de los vecinos, quienes venían advirtiendo sobre el peligro que representaban los postes por la falta de mantenimiento.

Desde el EPRE se informó que personal técnico verificará el cumplimiento de lo intimado a la empresa, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en la vía pública y prevenir posibles accidentes o interrupciones del servicio eléctrico.

Los trabajos en la zona se desarrollan mientras continúa el seguimiento del organismo regulador, en un sector transitado de Rawson donde la situación había generado preocupación entre los residentes del lugar.