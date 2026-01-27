La causa que investiga el secuestro de los cuatro menores por sus padres ocurrido en Santa Lucía registró un avance este lunes 26 de enero. En el marco de la investigación, personal policial detuvo a los dos progenitores de los niños, quienes quedaron a disposición de la Justicia y alojados en la Comisaría 2ª de Capital.

De acuerdo a lo informado por el fiscal coordinador de la UFI Cavig, Roberto Ginsberg, en diálogo con DIARIO HUARPE, la Fiscalía dispuso la detención de los padres durante la mañana y su comparecencia ante un juez este miércoles, en el marco de la audiencia de formalización.

Publicidad

La investigación se originó tras el hecho ocurrido en la madrugada del 21 de enero, cuando los padres habrían aprovechado la noche para retirar a sus cuatro hijos menores del domicilio de su tía, ubicado en Villa Alba, departamento santaluceño. Los niños se encontraban bajo su cuidado por disposición del Juzgado de Familia, debido a medidas judiciales vigentes contra los progenitores, se presupone que por adicciones.

De acuerdo a lo reconstruido por la Fiscalía, la mujer está imputada de manera provisoria por el delito de desobediencia a una orden judicial, ya que tenía prohibido ejercer la tenencia de sus hijos. El fiscal aclaró que la calificación legal podría modificarse durante la audiencia de este miércoles, en función de las pruebas que se expongan.

Publicidad

En cuanto a la situación del padre es considerada más comprometida desde el punto de vista penal. Además de la imputación por desobediencia judicial, se le atribuye el delito de amenazas agravadas por el uso de arma. Esta acusación surge a partir de la denuncia de la tía de los menores, quien manifestó haber sido intimidada con la frase: “Dame los niños o te mato”, luego de ocurrido el hecho.

Mientras avanza la investigación penal en sede judicial, el Juzgado de Familia continúa interviniendo en la situación de los cuatro menores y resolvió que permanezcan bajo el cuidado de su tía, medida que se mantendrá vigente hasta tanto se resuelva la situación procesal de los padres.