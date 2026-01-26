Mauro Domínguez capitalizó el momento justo y se quedó con la tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada este lunes en Pocito. El ciclista del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte aprovechó una situación clave de carrera en el circuito urbano de 140,9 kilómetros, con largada y llegada en Calle 5 y Vidart, y cerró la jornada con victoria.

Tras una etapa agitada, Domínguez explicó el planteo de carrera y el desarrollo de la jornada. “La verdad, una linda etapa. Lo planteamos con el equipo que tenía que salir a buscarla y tratar de restar un poco de tiempo de lo que había perdido ayer, porque la verdad que no habían sido buenas sensaciones, pero hoy pudieron serlas”, señaló luego de cruzar la meta.

El pedalero calingastino también detalló el momento decisivo de la competencia, cuando la fuga alcanzó una diferencia cercana a los dos minutos y el margen comenzó a reducirse. “Cuando vi que se dio la oportunidad de buscarlo, me la jugué y se dio el triunfo”, explicó. Sobre el desenlace, agregó: “La verdad no sé cuánto tiempo sacamos, pero la idea era ir a buscar la victoria en ese movimiento”, antes de ser convocado al podio.

Domínguez cruzó la línea de meta en el primer lugar y aseguró la victoria de etapa. El segundo puesto quedó en manos de Emiliano Pérez, del equipo Diberbool, mientras que el tercer lugar fue para Fred Matute Baca, del conjunto HyF Liro Recovery Sport.

La tercera etapa se disputó sobre un trazado urbano exigente, con sectores rápidos y curvas cerradas, que mantuvieron el ritmo alto durante gran parte del recorrido. El circuito incluyó distintos puntos del departamento Pocito y tuvo como eje central el cruce de Calle 5 y Vidart, donde se concentraron la largada y la llegada, en una jornada clave para la clasificación general de la Vuelta a San Juan 2026.