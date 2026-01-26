Después de la segunda sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de 25 de Mayo, uno de los temas de debate sobre tablas fue el presupuesto y una autorización de un gasto extra por unos $60.057.000 para financiar la nueva edición del Carnaval de Tupelí.

En el recinto, el concejal del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Alcaras, votó de forma negativa por este proyecto y argumentó que “Tupelí no cuenta con servicios básicos esenciales, falta de agua, problemas de cloacas, escasa iluminación y otras necesidades urgentes. Las prioridades deben ser claras, primero los vecinos”.

El edil además, compartió parte de su discurso en su cuenta de Facebook donde remarcó “caminen con los vecinos, hablen con ellos cuál es la verdadera necesidad de Tupelí, un corso de $60 millones o los servicios esenciales básicos que un ser humano necesita para vivir y estar bien”.

"Les han robado los derechos a la gente de Tupelí por más de 20 años. Es un gobierno que ha estado gobernando por tres líneas políticas durante más de 20 años, ya sea nación, provincia o departamento. La gente de Tupelí en el siglo XXI está sufriendo escasez de agua, no tiene luz en algunos sectores. Incluso, una escuela no tiene secundario. $60 millones para dos noches, es comida para hoy y hambre para mañana”.

"¿Nunca se han preguntado por qué tenemos cinco comparsas y no tenemos 15 comparsas?, en algo hicieron mal ustedes”, interpeló al bloque oficialista del municipio. Alcaras, había asumido como concejal respondiendo a la línea política de Marcelo Orrego, pero con el tiempo, se pasó a las filas del partido de La Libertad Avanza, con bloque propio.

Pero las respuestas de habitantes de Tupelí le contestaron en la red social de Meta para rebatirle sus argumentos. Rosa Guajardo de la Unión Vecinal de Tupelí, le contradijo: “nNo nos parece justo que se refiera de esa manera a nuestra localidad mencionando escasez de agua preocupando a una comunidad, lo cual es una falacia, le pedimos que se informe o que nos visite, para que corrobore que no hay falta de agua. Trabajamos noche y día para brindar un buen servicio a nuestra comunidad”.

Y las discusiones cruzadas continuaron en Facebook. Mientras tanto, el asunto de fondo, es que los gastos fueron autorizados finalmente para que el carnaval pueda realizarse.

El año pasado el corso estaba por suspenderse por los temporales de verano y por el pedido de los vecinos de Tupelí, el carnaval terminó realizándose entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

Uno de los principales motivos de los vecinos es que el festejo de los corsos representa una fuente de trabajo y de ingreso económico para las familias de la localidad.