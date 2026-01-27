San Juan vuelve a ser protagonista en el máximo nivel del hockey sobre patines internacional. La Confederación Argentina de Patinaje confirmó la convocatoria de la Selección Argentina Senior masculina para disputar la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza, y el dato saliente es contundente: 10 de los jugadores citados son sanjuaninos, ratificando el peso histórico y formativo de la provincia en esta disciplina.

El certamen se desarrollará entre el 1 y el 5 de abril en la tradicional ciudad suiza, una de las plazas emblemáticas del hockey mundial. Allí, Argentina competirá con una base consolidada de jugadores que se desempeñan en las principales ligas de Europa, muchos de ellos formados en clubes sanjuaninos y hoy figuras en Portugal, España, Italia y Francia.

Entre los jugadores de campo convocados aparecen Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, todos actualmente en Sporting de Portugal, uno de los equipos más competitivos del hockey europeo. A ellos se suma Lucas Ordoñez, que milita en Benfica, y Ezequiel Mena, jugador del Porto, completando una fuerte presencia sanjuanina en la liga portuguesa.

La lista también incluye a Jerónimo García, quien juega en el Club Patí Calafell de España, y a Franco Platero, integrante del plantel de UD Oliveirense, nuevamente en Portugal. Todos ellos surgieron del hockey local y hoy integran la élite internacional, representando a la provincia en escenarios de primer nivel.

En el arco, San Juan también dice presente con fuerza. Los arqueros convocados incluyen a Constantino Acevedo, actual jugador de Benfica, y Bautista Acevedo, que defiende los colores del Hockey Club Quévert de Francia. Ambos completan el grupo de diez sanjuaninos que vestirán la camiseta nacional en Montreux.

La convocatoria refleja no solo el presente competitivo de estos jugadores, sino también el trabajo sostenido del hockey sobre patines sanjuanino, que continúa siendo una cantera clave para la Selección Argentina. Con Montreux como próximo desafío, San Juan volverá a estar en el centro de la escena internacional, aportando talento, experiencia y una identidad que trasciende fronteras.

Listado completo

Jugadores

Gonzalo Romero (Sporting - Portugal) Facundo Bridge (Sporting - Portugal) Facundo Navarro (Sporting - Portugal) Danilo Rampulla (Sporting - Portugal) Lucas Ordóñez (Benfica - Portugal) Ezequiel Mena (Porto - Portugal) Jerónimo García (Club Patí Calafell - España) Lucas Martínez (UD Oliveirense - Portugal) Franco Platero (UD Oliveirense - Portugal)

Arqueros

Constantino Acevedo (Benfica - Portugal) Valentín Grimalt (Hockey Bassano - Italia) Bautista Acevedo (Hockey Club Quevert - Francia)

Cuerpo técnico