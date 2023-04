Siete familias que fueron a ver a sus hijos jugar al hockey en la UVT vivieron un mal momento este viernes en la noche. Según denunciaron, mientras estaban en el interior del club, le reventaron los vidrios a sus autos y en algunos casos les robaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió mientras los dueños estaban en el interior del club viendo un partido de la categoría Junior y los autos en la calle. No habían podido estacionar dentro de las instalaciones porque, según denunciaron, los encargados de seguridad les dijeron que por no ser socios no estaban habilitados.

Luego del juego, los familiares del equipo visitante salieron y descubrieron los daños. En los casos que había cosas que pudieron robar, los atacantes lo hicieron. Se llevaron un bolso con elementos de trabajo de uno de los padres, una mochila de ropa de uno de los adolescentes y un estéreo.

En total, tres familias hicieron la denuncia en la Comisaría 3º, porque el resto decidió no accionar legalmente. Solicitaron más seguridad en la zona, ya que según dice no es la primera vez que les sucede algo como esto.