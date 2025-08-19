En el marco del ciclo Yo Emprendo, que se transmite en el programa Yo Te Invito de HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA y en Kick, se entrevistó a Carolina Forconesi y a su hijo Dante, quienes presentaron su emprendimiento familiar, Dulce Carolina.

El proyecto, que se inició luego de la pandemia, tuvo como objetivo que Dante pudiera apoyar en la crianza de su hija mientras continuaba sus estudios. En este contexto, madre e hijo se dedicaron a la elaboración de mermeladas artesanales sin conservantes, utilizando frutas de estación como durazno, alcayota y membrillo. Con el tiempo, diversificaron su producción y han incorporado aceites de oliva saborizados.

Publicidad

Sobre este producto, Dante detalló: “Estos son aceites de oliva sanjuanino de Chimbas y los saborizamos con jarillas. Los tenemos también con jalapeños, que son picantes y con morrones, una variedad distinta”. En relación a la línea salada del emprendimiento Dante destacó que “hay ajíes dulces, berenjenas, morrones al natural, variedad de aceitunas rellenas. Además pasta de aceitunas y pasta de aceitunas saborizada”.

Ante la consulta sobre cuál es el producto más vendido, Carolina y Dante no lo dudaron: "La aceituna con Roquefort, es lo que siempre se vende, por lo tanto es el que más producimos". Además, agregaron que "la combinación es la más rica que hay de todas las aceitunas".

La división del trabajo en el emprendimiento fue clara desde el principio. Carolina se dedicó a la elaboración de mermeladas y encurtidos, mientras que Dante se encargó de la producción de aceites y aceitunas. Con una gran organización, el dúo sanjuanino se prepara semanalmente para participar en diversas ferias de la provincia.

Publicidad

Los esfuerzos de la familia Forconesi rindieron sus frutos. En diciembre de 2024, fueron reconocidos con el premio Carilla de Oro a la mejor conserva sanjuanina. Este logro ha impulsado sus planes de expansión, con el objetivo de abrir su propio local y, en el futuro, llevar sus productos a otras provincias.

Dato

Dulce Carolina cuenta con dos vías de contacto, a través de Instagram, @dul.cecarolina, o por teléfono al 2648978184.