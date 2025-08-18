La imagen sorprendió a propios y extraños: Shakira y Antonio de la Rúa compartiendo una cena en un restaurante, más de una década después de su escandalosa separación. El registro, que se viralizó en cuestión de horas, generó una lluvia de comentarios y abrió la puerta a la pregunta inevitable: ¿hay una segunda oportunidad para la pareja que dominó titulares en los 2000?

Lo llamativo es que la cantante colombiana no estaba sola. Sus hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con Gerard Piqué, también estuvieron en la mesa. Ese detalle alimentó aún más la especulación, ya que muchos interpretaron la escena como un gesto de acercamiento y presentación familiar.

Medios del espectáculo recuerdan que el año pasado el hijo de Fernando de la Rúa había tenido gestos en redes sociales hacia su ex pareja, e incluso su hija, Zulu, fue vista en un recital de la colombiana en Argentina. Para algunos fanáticos, esos pequeños indicios venían marcando el terreno para este inesperado reencuentro.

En las imágenes difundidas se lo ve al hijo del expresidente Fernando de la Rúa sentado a la mesa junto a la cantante y parte de su entorno más íntimo. Allí también aparece Tonino, el hermano de Shakira, una presencia que no pasó desapercibida para quienes siguen de cerca los movimientos de la artista.

El momento coincidió con su gira en México, donde la colombiana sorprendió al incluir en el repertorio “Día de Enero”, canción que escribió en homenaje a Antonio en los primeros años de su relación. Antes de entonarla, lanzó una dedicatoria que muchos interpretaron como una pista: “Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre”.

Aunque ninguno de los protagonistas se pronunció sobre la cena, el silencio solo encendió más las versiones. En redes sociales, los fanáticos se dividieron entre quienes celebran la posibilidad de una reconciliación y quienes recuerdan que el final de la pareja estuvo marcado por fuertes tensiones legales.