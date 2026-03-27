La interna en la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo luego de que Huracán decidiera no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo, alineándose con las posturas que ya habían adoptado River y Estudiantes.

La decisión del club de Parque Patricios profundiza el quiebre institucional dentro de la AFA, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del órgano encargado de tomar decisiones clave sobre el fútbol argentino.

El antecedente más fuerte fue el de River, que semanas atrás anunció su salida de las reuniones por considerar que no existen “mecanismos claros y previsibles” en la toma de decisiones dentro del Comité Ejecutivo.

Esa postura también había sido acompañada por Estudiantes, en una señal de malestar que ahora suma más actores y empieza a configurar un bloque crítico dentro de la estructura dirigencial.

Entre los principales reclamos aparecen cuestionamientos a la transparencia, la forma en que se definen medidas y la falta de previsibilidad en el tratamiento de temas, lo que generó tensiones con la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.

La salida de estos clubes no implica una ruptura formal con la AFA, pero sí un gesto político fuerte que debilita el funcionamiento del Comité Ejecutivo y expone diferencias internas en la conducción del fútbol argentino.

En este contexto, crecen las especulaciones sobre si otros clubes podrían adoptar la misma postura, lo que podría agravar aún más la crisis dirigencial y afectar la gobernabilidad del sistema.

De esta manera, el conflicto deja de ser aislado y pasa a convertirse en una disputa abierta dentro de la AFA, con impacto directo en la toma de decisiones y el futuro del fútbol argentino.