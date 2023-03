Durante finales de febrero y las primeras semanas de marzo, tres grandes crecientes causaron daños en calles y viviendas de Barreal. Solo el 23 de febrero la tormenta dejó 30 viviendas dañadas y tres familias tuvieron que ser asistidas y evacuadas. Esto, aseguró el intendente en su momento, es un problema histórico y para el que son necesarias obra.

Para traer una solución definitiva, las autoridades de Obras y la Secretaría de Energía de la Provincia se reunieron con técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) y esperan avanzar en un proyecto de infraestructura. Ramiro Cascón, a cargo de la secretaría, aseguró que han tenido dos encuentros y no descartan una visita de especialistas a nivel nacional a la zona.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo que buscan es crear un proyecto de macrodrenaje urbano. En la zona, explicó Cascón, existe un problema base y natural acentuado por el cambio climático.

“Cambian los ciclos y las precipitaciones son más agudas, quizás hay menos lluvias, pero son más intensas y en menos tiempo”, explicó. Esta abundancia repentina de agua debe drenar por algún lugar para llegar al río, pero el camino con mejor pendiente es el centro de Barreal, por lo que ingresa desde el sur por las calles, causando los problemas que se vieron este año.

Los cursos que dañaron las calles y viviendas se producen cuando hay tormentas. El agua llega desde la zona aluvional de La Pampa del Leoncito y la falta de vegetación hace que el caudal y velocidad aumenten.

Antes, explicó el funcionario, sucedía a cada 20 o 30 años, se hacían reparaciones, pero luego, como no volvían las crecientes, los planes no avanzaban y, en cambio, sí se construían casas, caminos y hasta veredas en el lugar. A lo largo de los años surgieron proyectos que no avanzaron o no son del todo factibles. Lo que están buscando esta vez es una solución definitiva.

Publicidad

“Los estudios hidrológicos están, lo que falta es un proyecto de obras de infraestructura que permitan bajar la velocidad, disminuir el arrastre y conducir el agua por canalización hasta el río, es un proyecto complejo”, explicó el Secretario del Agua. “El jueves fue la segunda reunión, la primera fue hace 10 días cuando estuvieron las autoridades nacionales, incluido el presidente, quien es hidrólogo”, agregó.

Ahora la información está en manos de los especialistas, que luego podrían hacer una visita a Barreal para continuar con el análisis de oportunidades. Desde el Gobierno local también deberán empezar otra gestión: conseguir fondos para poder realizar las obras, que podrían ser muy caras, ya que incluirá prácticamente cambiar el recorrido natural de las crecientes.

Barreal es el más urgente, pero no el único

Las zonas donde crecientes y aluviones generan problemas de infraestructura son muchas. Esta semana Hidráulica tuvo que reparar el Canal Moya, en Carpintería, porque la creciente dañó un tramo de prácticamente un kilómetro y afectó el riego de 9.000 hectáreas. Durante 2021, un desborde y daño en la infraestructura afectó a decenas de familias cerca del Canal Céspedes en Pocito.

El escenario es el mismo: las tormentas son más intensas y generan crecientes y aluviones, la desertificación o avance de las zonas urbanas hicieron que extensiones amplias de terreno no tengan la vegetación natural que impide el paso del agua y el material de arrastre vuelve esos fenómenos más dañinos. Cuando esto se conjuga con el agua que viene en los canales, que terminan tapados por lo que trae la creciente, hay daños e inundaciones alrededor.

A su vez, el crecimiento de las zonas urbanas muchas veces avanzó en zonas por donde naturalmente baja el agua. Esto, combinado con la intensidad de las lluvias de verano, agudizó la problemática.

Ramiro Cascón aseguró que la situación en Barreal se tornó urgente y avanzarán primero con la posibilidad de dar con un plan de drenado. Pero esto no quita que Hidráulica deberá pensar en obras de defensa en buena parte de San Juan, ya que en los últimos años se registraron situaciones graves como la de Calingasta en Zonda, Ullum, Rivadavia, Rawson, Albardón, Pocito y Sarmiento.