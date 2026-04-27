Irán presentó una nueva oferta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una desescalada del conflicto, en un intento por reactivar las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente. La iniciativa, comunicada mediante intermediarios internacionales, propone separar el conflicto en etapas y postergar el debate sobre el programa nuclear.

El planteo iraní apunta a un acuerdo inicial centrado en garantizar la reapertura de esta vía estratégica para el comercio global de petróleo, clave para la economía mundial, y en reducir las tensiones militares en el corto plazo. La discusión sobre el enriquecimiento de uranio, uno de los puntos más sensibles para Washington, quedaría relegada a una segunda fase de negociación.

La propuesta surge en un contexto de fuerte escalada bélica y bloqueo naval. Desde mediados de abril, Estados Unidos impuso restricciones en la zona que afectan seriamente el comercio marítimo iraní, llegando incluso a impedir el paso de decenas de embarcaciones como parte de su estrategia de presión.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del planeta: por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de impacto inmediato en los mercados energéticos y en la economía global.

Pese al gesto diplomático de Teherán, la respuesta de Estados Unidos aún no está definida. La Casa Blanca mantiene una postura firme en torno a evitar que Irán avance en su programa nuclear, lo que podría dificultar un acuerdo si ambas cuestiones no se negocian en conjunto.

La iniciativa iraní aparece como un intento de destrabar semanas de estancamiento en las conversaciones y evitar una escalada mayor en la región, aunque los analistas advierten que, sin abordar el conflicto nuclear, cualquier entendimiento podría ser solo temporal.