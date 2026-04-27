Flecha de Plata, el histórico auto que manejaba Juan Manuel Fangio

El asfalto porteño volvió a vibrar con el sonido de un Fórmula 1 tras catorce años de espera, pero el momento más profundo de la jornada ocurrió cuando Franco Colapinto se sentó en la réplica del Mercedes-Benz W196.

El joven piloto de Alpine no solo brindó espectáculo con un Lotus V8, sino que se puso al volante de la icónica Flecha de Plata fabricada por Carlos Di Forti, el mismo modelo con el que Juan Manuel Fangio alcanzó el bicampeonato mundial en las temporadas de 1954 y 1955.

La conexión entre el presente y el pasado fue evidente desde los preparativos. Antes de salir a la pista, Colapinto examinó con curiosidad el casco de cuero de aquellos años y recibió instrucciones sobre los comandos manuales del coche. Con humor, el pilarense confesó: "No sé qué voy a hacer".

Sin embargo, el joven que años atrás visitaba el monumento al Chueco en la ciudad cumplió su sueño. Sobre aquel encuentro con la estatua de bronce, Franco había expresado: "Qué increíble ver la historia que dejó y lo que representa para el automovilismo mundial el mejor piloto que tuvo nuestro país".

El monoplaza utilizado en la exhibición, que porta un motor moderno pero mantiene la estética capaz de llegar a los 250 km/h, desfiló frente a 600.000 personas. Mientras tanto, el recuerdo de la unidad original del W196 sobrevolaba el ambiente. Ese vehículo, que le dio a Mercedes once triunfos de la mano de Fangio, es hoy una joya patrimonial incalculable.

Al respecto de su valor histórico, Jason Vansickle, curador del museo de Indianápolis donde residió una unidad por décadas, señaló que "es un auto hermoso, es un auto muy histórico, está un poco fuera de nuestra ventana de visión. Hemos tenido la suerte de ser administradores de este vehículo durante casi 60 años y ha sido una gran pieza en el museo".

La jornada en Palermo no solo fue velocidad, sino también un repaso por la trayectoria de la escudería alemana, desde su retiro tras la tragedia de Le Mans en 1955 hasta su exitoso regreso en 2010. La importancia del auto que manejó Colapinto quedó sellada recientemente cuando una de las cuatro unidades completas fue subastada por 52,5 millones de dólares.

Al bajar de la réplica plateada, el piloto que hoy representa a Argentina en la máxima categoría reafirmó un vínculo emocional que comenzó como el de un fanático frente a un monumento y terminó con él acelerando el legado de Fangio por las calles de su propio país.