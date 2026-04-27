La Feria Manija regresa este domingo 3 de mayo

La Feria Manija, un espacio consolidado dentro del circuito de eventos dedicados a los objetos coleccionables, confirmó su nueva fecha. Será el próximo domingo 3 de mayo, de 16 a 20 horas, en la Plaza Ejército Argentino, ubicada en la intersección de calles Urquiza y Pedro Cortinez, detrás del Auditorio de la Ciudad de Capital.

El encuentro está orientado a coleccionistas, curiosos y público en general que siente interés por piezas fuera de circulación, objetos vintage, artículos de culto y rarezas de diferentes épocas. Entre los rubros que se pueden encontrar en la feria se destacan cintas de video, consolas y juegos retro, cámaras fotográficas y de video, televisores antiguos, relojes, monedas y billetes, juguetes, muñecos, envoltorios de colección, libros, medallas, obras de arte, juegos de mesa, autos a escala, equipos de audio e historietas.

Un espacio en crecimiento

La Feria Manija nació como una iniciativa independiente para dar visibilidad a los coleccionistas locales y generar un punto de encuentro periódico. Con el tiempo, logró convocar a un público cada vez más amplio, que incluye tanto a quienes buscan completar una colección como a aquellos que simplemente disfrutan de recorrer los puestos en busca de algún objeto que despierte recuerdos o curiosidad.

La elección de la Plaza Ejército Argentino como sede responde a la necesidad de contar con un espacio al aire libre, accesible y de fácil ubicación dentro del departamento Capital. La feria se ha caracterizado por su ambiente familiar y por la diversidad de propuestas que conviven en un mismo lugar.

Cómo llegar

Los organizadores recomendaron a los visitantes consultar el código QR incluido en el flyer de difusión para acceder a la ubicación exacta y a sugerencias de recorrido. En cuanto al transporte público, las líneas de colectivo que conectan con la zona son la 100 - E, que detiene en la propia plaza, y las líneas 122, 125, 126, 127, 142 y 405, que dejan a pocas cuadras del lugar.

La cita es el domingo 3 de mayo, de 16 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. La organización recomienda llegar con anticipación para recorrer la totalidad de los puestos y aprovechar la variedad de objetos disponibles.