Un impactante operativo policial se desplegó en Entre Ríos luego de que un conductor evadiera un control y protagonizara una persecución de más de 200 kilómetros, en la que participaron al menos 15 patrulleros de distintas dependencias. El hombre finalmente fue detenido tras casi dos horas de fuga.

El episodio comenzó pasado el mediodía del domingo en la zona de Brazo Largo, sobre la ruta nacional 12, cuando el automovilista (a bordo de un Volkswagen Gol) desobedeció la orden de detenerse en un puesto caminero y aceleró para escapar.

A partir de ese momento, se inició una persecución que fue creciendo en magnitud, con la incorporación progresiva de efectivos policiales de distintas localidades. El conductor avanzó a alta velocidad, eludiendo controles y poniendo en riesgo tanto a los agentes como a otros vehículos en circulación.

Durante la fuga, el automovilista evitó ingresar a zonas con mayores controles y modificó varias veces su recorrido, pasando por distintos puntos del sur entrerriano mientras intentaba escapar del cerco policial.

El operativo se extendió hasta cercanías de Cuchilla Redonda, donde finalmente los patrulleros lograron bloquear el paso del vehículo y reducir al conductor, que quedó a disposición de la Justicia.

El caso generó fuerte repercusión por la magnitud del despliegue y la peligrosidad de la maniobra, que mantuvo en alerta a varias localidades de la provincia durante gran parte de la jornada. Las autoridades investigan ahora los motivos de la fuga y las posibles infracciones o delitos asociados.