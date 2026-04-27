El arquero argentino Esteban Andrada quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una agresión en el fútbol español, luego de propinarle una trompada a un rival en pleno partido entre el Real Zaragoza y el Huesca. El episodio ocurrió tras su expulsión y desató una batalla campal entre jugadores.

El hecho quedó reflejado en el informe arbitral y será evaluado por el Comité de Disciplina, que deberá determinar la sanción correspondiente. Según el reglamento, Andrada se expone a una suspensión que podría ir entre 4 y 12 partidos, dependiendo de la gravedad de la agresión y de si se constatan lesiones en el jugador afectado.

En caso de comprobarse un daño físico mayor, el castigo podría ser aún más severo, alcanzando entre 6 y 15 fechas de suspensión, lo que implicaría un golpe importante para su equipo en el tramo final de la temporada. A esto se sumaría al menos un partido adicional por la expulsión previa por doble amarilla.

La agresión se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando el arquero, ya fuera de control tras la roja, corrió hacia su rival y le lanzó un golpe de puño en el rostro, generando un tumulto que obligó a intervenir a fuerzas de seguridad y derivó en más expulsiones.

Tras el escándalo, el ex Boca pidió disculpas públicamente y reconoció su error. “Estoy muy arrepentido”, expresó, mientras aguarda la resolución oficial que podría marcar una de las sanciones más duras de su carrera.