"Nunca más mamá te vayas" se presentará en la Sala Auditórium

La obra "Nunca más mamá te vayas", ganadora de la Teatrina 2024, regresará a San Juan para una única función después de haber recorrido diferentes escenarios del país. La cita es el sábado 9 de mayo a las 21 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

La propuesta teatral se sumerge en los vínculos familiares y en los fantasmas que la ficción ha construido alrededor del amor. A través de un lenguaje cercano y profundamente humano, la obra invita a transitar emociones que oscilan entre la risa y la herida, entre lo que se dice y lo que queda resonando en el espectador. Se trata de un viaje escénico que conmueve, interpela y recuerda que amar y perder pueden habitar el mismo territorio.

El espectáculo fue distinguido en la Teatrina 2024, un certamen que reconoce la producción teatral independiente y de sala, lo que le permitió luego ser programado en distintas salas del país. Su regreso a San Juan representa una oportunidad acotada para el público local, dado que se anuncia una única presentación en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Las entradas tienen un valor general de $15.000. Se encuentran disponibles descuentos exclusivos que pueden consultarse en la boletería del Teatro del Bicentenario o a través del sitio web TuEntrada.com.