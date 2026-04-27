El Gobierno de San Juan avanza con un amplio operativo de acondicionamiento en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en preparación para dos eventos de gran convocatoria: la Expo Internacional San Juan Minera, prevista del 6 al 8 de mayo, y el partido de Los Pumas, programado para el 11 de julio.

(Gentileza Prensa de Gobierno)

Las tareas son ejecutadas por personal de la Dirección de Control Operativo, mientras que el mantenimiento general de ambos predios está a cargo de la Subdirección de Espacios Recreativos y Culturales. El objetivo es garantizar condiciones óptimas para recibir a miles de visitantes y posicionar a la provincia como sede de eventos de relevancia nacional e internacional.

(Gentileza Prensa de Gobierno)

En el Estadio del Bicentenario, uno de los trabajos centrales es la preparación del campo de juego para el encuentro de la selección argentina de rugby. El proceso incluye el corte del césped existente, la siembra con semilla Meridian Gold y la incorporación de arena para mejorar la nivelación y el desarrollo de la superficie. Estas tareas demandan aproximadamente dos días de trabajo por cancha y entre 15 y 20 días para que el terreno esté en condiciones de uso, a lo que se suman cortes posteriores para consolidar el césped.

En paralelo, el operativo también contempla la puesta a punto de los espacios destinados a la Expo Minera. Se realizan trabajos de pintura en salones, pasillos y accesos, renovación de alfombras, colocación de ploteos en vidrios y acondicionamiento del túnel que conecta con el campo, donde se desarrollarán conferencias, rondas de negocios y encuentros institucionales, incluida una reunión de gobernadores.

Por su parte, en el Velódromo Vicente Chancay se ejecutan tareas de pintura general, limpieza del perímetro, mejoras en accesos y circulaciones, y ordenamiento de espacios exteriores. También se acondiciona el sector de estacionamiento, donde se montará parte de la Expo, incluyendo el traslado de equipamiento minero para optimizar la organización y la circulación durante el evento.

Durante el desarrollo de la feria, el equipo de Control Operativo brindará asistencia técnica permanente en el Velódromo, garantizando el funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, climatización e iluminación.

Las acciones forman parte de una planificación integral que apunta a fortalecer la infraestructura provincial y asegurar que los espacios públicos estén en condiciones adecuadas para recibir a visitantes, delegaciones y familias en eventos que marcarán la agenda de San Juan en los próximos meses.