Yanina Latorre reveló toda la verdad de la pelea entre los hermanos Sabatini

La armonía de los Sabatini parece haber quedado en el pasado tras la muerte de Betty, la madre de Ova y Gabriela, en abril de 2021. Lo que comenzó como un duelo familiar derivó en una disputa por la división de bienes que terminó por quebrar la relación. Según trascendió, el conflicto principal radica en que desde el entorno de la deportista consideran que el patrimonio fue construido íntegramente con sus ganancias en el tenis y, ante la falta de los padres, debería retornar a sus manos.

Por otro lado, existe una versión que apunta a Luján Grisolia, pareja de Gabriela, como la persona que fomentó su mudanza a Suiza y el posterior aislamiento. Esta distancia es tan profunda que la extenista no mantiene contacto con sus sobrinas e incluso no se comunicó con Oriana tras el nacimiento de Gia, la hija que tuvo con Paulo Dybala.

Yanina Latorre profundizó en los motivos de esta ruptura y fue contundente al analizar la postura de la ex número tres del mundo. La panelista explicó que ellos le atribuyen a la pareja de Gabriela que ella se haya apartado pero en realidad se hartó de varias cosas. Mantuvo a todos, le sacaron guita, fueron muchos años de bancar, de hecho a la madre le dio todo hasta último momento y un día dijo "macho, me pudrí".

Para Latorre, el trasfondo tiene que ver con una historia de exigencias constantes desde la juventud. Con respecto a eso de que dicen que Gaby no se hizo cargo de la madre, yo creo que a ella le quedó el resquemor, que le pasa a los niños deportistas, le pasó a mi marido con sus padres y a tantos otros, te presionan tanto, te obligan tanto a laburar y te sacan tanta guita que quedas ofuscado, detalló la periodista.

Finalmente, Yanina vinculó el exilio de la tenista con una búsqueda de libertad personal que no encontraba en su país. Entonces el día que fue libre, pudo ser gay, que pudo tener una pareja lo tuvo que hacer en Suiza porque acá no le dieron la oportunidad. Gaby, fuera de que sus padres no le permitieron vivir su homosexualidad, dejó por la presión de jugar, de ganar plata y creo que se va del país para liberarse, concluyó Latorre sobre el presente de la ídola nacional.