San Juan se prepara para recibir, por quinta vez, a la élite del triatlón mundial. El próximo domingo 29 de marzo, la provincia será el escenario del Ironman 70.3, una de las pruebas más exigentes del planeta. La competencia, que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y el patrocinio de empresas como Veladero y Baggio, promete una travesía épica desde los diques hasta el corazón de la Capital.

A continuación, el detalle tramo por tramo de los 113 kilómetros totales de competencia:

*1. Natación: 1,9 km en Dique Punta Negra

La acción comenzará en las cristalinas aguas del Dique Punta Negra. Los atletas largarán desde el embarcadero para completar un circuito delimitado por boyas. Tras el giro de retorno, los competidores saldrán del agua en el mismo punto para encarar la primera transición (T1) hacia las bicicletas.

*2. Ciclismo: 90 km de paisajes y velocidad

Es el tramo más extenso y visualmente impactante. Los ciclistas partirán desde el embarcadero de Punta Negra descendiendo por la Ruta Provincial 12.

Recorrido: Pasarán por Cerro Blanco, Calle Las Moras, la villa cabecera de Ullum y el descenso del Dique de Ullum.

Ingreso a la ciudad: La ruta seguirá por el Parque Faunístico y El Pinar (Ruta 60) hacia Marquesado. Luego, los atletas tomarán Avenida Libertador en Rivadavia para ingresar a la Avenida Circunvalación, donde realizarán medio giro antes de dirigirse a la Plaza del Bicentenario, a los pies del Teatro.

*3. Pedestrismo: 21,1 km por el corazón de la Capital

El tramo final consiste en media maratón de trote. Los atletas deberán completar tres giros a un circuito urbano que conecta hitos históricos y culturales de San Juan, tales como:

Estadio Aldo Cantoni y Museo de la Historia Urbana.

Plaza España.

Casa Natal de Sarmiento.

La llegada final será en la emblemática Plaza del Bicentenario, donde se coronará a los finalistas.

Inscripciones abiertas

Para quienes aún no se registraron, el proceso de inscripción sigue vigente a través de la web oficial de la organización: www.ironman.com/races/im703-san-juan. Se espera la llegada de atletas de todas las latitudes, consolidando a San Juan como una plaza fundamental del deporte internacional.