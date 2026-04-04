La Selección Argentina de hockey sobre patines ya conoce su destino para el partido más importante del certamen. Tras el triunfazo ante Portugal por 3-1, el equipo nacional se sentó a esperar el desenlace de la otra llave y finalmente se confirmó que Italia será el rival en la gran final de la Copa de las Naciones 2026.

El conjunto italiano logró el pasaporte a la definición tras un partido no apto para cardíacos frente a España. En un duelo vibrante que se estiró hasta la prórroga, los de la "Azzurra" se impusieron por 6-4, dejando en el camino a uno de los máximos favoritos y citándose nuevamente con la Albiceleste.

Un duelo con sabor a desquite

Para el equipo que conduce el sanjuanino José Luis Páez, la final no es solo la oportunidad de sumar una nueva estrella a las vitrinas de la calle San Luis, sino también la chance de cobrarse una deuda pendiente. Cabe recordar que, en la fase de grupos, Italia fue el único equipo que logró doblegar a la Argentina, venciéndola con un contundente 5-2.

Argentina llega con la moral por las nubes tras eliminar a la potencia lusa y demostrar que, en partidos de eliminación directa, el ADN del campeón mundial pesa más que cualquier estadística previa.

Día y hora de la gran final

La cita para los fanáticos del deporte de la bocha y el stick será este domingo 5 de abril. En San Juan, la cuna de este deporte, se espera con ansias la definición, ya que todos los ojos estarán puestos en lo que suceda en territorio suizo. El encuentro será desde las 16:30 (Hora de Argentina), en Montreux.

Con una fuerte base de jugadores sanjuaninos que dejaron el alma en cada bocha ante Portugal, la Selección buscará ratificar su condición de potencia y traer la copa una vez más hacia nuestro país.