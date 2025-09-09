El presidente Javier Milei canceló su viaje a España previsto para este fin de semana, donde había sido invitado a participar del festival Europa Viva organizado por el partido Vox. La decisión se tomó luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de intensificar la gestión y reordenar la estrategia política de cara a octubre.

La invitación al evento en Madrid había sido cursada por el líder de Vox, Santiago Abascal. Aunque desde la Casa Rosada señalaron que la presencia de Milei nunca estuvo confirmada, el mandatario figuraba entre los principales atractivos del encuentro, que reunirá a dirigentes de ultraderecha europeos como Viktor Orban, Giorgia Meloni y Marine Le Pen.

Publicidad

Fuentes oficiales confirmaron que “no va a ir” y remarcaron que el próximo viaje internacional en la agenda presidencial será a fines de septiembre, cuando Milei participe de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Allí se espera que mantenga un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de la reprogramación de su visita a la Argentina.

En los últimos meses, Milei redujo su asistencia a eventos internacionales que no forman parte de su agenda oficial. Desde que asumió, viajó en cuatro oportunidades a España, aunque ninguna en calidad de visita de Estado. La relación con el gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcada por tensiones diplomáticas, tras los dichos de Milei sobre Begoña Gómez en la edición anterior del festival de Vox.

Publicidad

El jefe de Estado había regresado de Estados Unidos el fin de semana pasado, luego de mantener reuniones con empresarios en Los Ángeles. Ahora, tras el traspié electoral en Buenos Aires, la Casa Rosada definió que Milei permanezca en el país para reforzar su gestión y coordinar la estrategia política de su espacio.