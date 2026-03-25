El presidente Javier Milei publicó un gráfico comparativo sobre la evolución de la inflación durante distintas gestiones presidenciales y expuso los datos que, según su interpretación, muestran el desempeño de su Gobierno frente a administraciones anteriores.

La imagen difundida en la red social X presenta la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en relación con el nivel heredado al inicio de cada mandato. El gráfico incluye los períodos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual gobierno.

En su publicación, Milei afirmó que, a diferencia de las gestiones previas, su administración es la única que no incrementa la inflación respecto al punto de partida. No obstante, aclaró que el problema no está resuelto y que la reducción de la suba de precios continúa como uno de los objetivos centrales.

Según los datos expuestos, la curva correspondiente al actual gobierno muestra que la inflación interanual se ubica en torno a 0,2 veces el nivel heredado. En contraste, los períodos anteriores reflejan incrementos: alrededor de 1,4 veces en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cerca de 2,0 en la gestión de Mauricio Macri y hasta 3,9 en el caso de Alberto Fernández.

El gráfico también evidencia trayectorias distintas en cada período, influenciadas por el contexto económico de cada administración. En algunos casos, como durante los años del kirchnerismo, la interpretación de los datos presenta diferencias entre cifras oficiales y estimaciones privadas.

La difusión de esta comparación se da en un contexto de debate público sobre la evolución de los precios y el impacto de las políticas económicas en la inflación.