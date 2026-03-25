En una búsqueda por retomar la iniciativa pública tras cuestionamientos sobre el uso de aviones oficiales, Manuel Adorni anunció el envío de una agenda legislativa integral.

“Como segundo orden del día, en cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación", detalló el vocero para inaugurar lo que definió como el "Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia".

La prioridad oficialista será la seguridad jurídica mediante un bloque de leyes para fortalecer la propiedad privada. "En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicados a fortalecer la propiedad privada en la Argentina”, explicó Adorni, detallando que se limitará la utilidad pública en expropiaciones porque "el Estado no puede decidir unilateralmente".

También se impulsará una nueva Ley de Tierras Rurales para extranjeros, cambios en el manejo del fuego de Máximo Kirchner y desalojos inmediatos en menos de cinco días.

Respecto a los recursos naturales, el Ejecutivo insistirá con la minería mientras se celebraba una audiencia pública con 100.000 anotados. "Terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares", afirmó el funcionario, sosteniendo que "la Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo" y que "nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar donde permitir actividad minera".

Adorni criticó además los gastos impulsados por la oposición, señalando que "como están planteadas estas leyes, vienen a repartir plata que no hay y forzarnos a emitir. Y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza".

La reforma social incluye limitar los aumentos por discapacidad: "Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo".

En educación, se propone un incremento universitario del 12.3% en tres tramos sin ajuste por inflación. Tras una reunión de Milei con Mahiques en Olivos, se enviará un Código Penal de 900 páginas contra estafas piramidales, daño animal, trapitos y armas en cárceles, junto a 60 pliegos judiciales.

Sin embargo, las reformas política (PASO) e impositiva siguen postergadas por falta de votos y la necesidad de acuerdos con gobernadores gestionados por Diego Santilli. Estos anuncios llegan tras el escándalo por el viaje de Adorni a Nueva York y la casa en Exaltación de la Cruz.