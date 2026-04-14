Martes 14 de Abril
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Economía > Foro AmCham Summit

Javier Milei, tras la inflación del 3,4% en marzo: “Hay que tener paciencia”

El presidente Javier Milei habló tras el 3,4% de inflación informado por el Indec, pidió paciencia y ratificó el rumbo económico.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Javier Milei durante su discurso en AmCham Summit, uno de los foros de negocios más importantes de Argentina. 

El presidente Javier Milei se refirió al último dato de inflación del 3,4% informado por el Indec y pidió “tener paciencia”, al tiempo que aseguró que la suba de precios “va a empezar a bajar”.

El mandatario habló ante empresarios en el AmCham Summit 2026, donde decidió abrir su exposición con el dato inflacionario, que marcó una suba respecto al 2,9% registrado en febrero. “El dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó.

En ese marco, explicó que comprender el origen del índice es clave para encontrar una solución. “Tenemos que entender por qué 3,4% y por qué la inflación viene subiendo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando”, señaló, y remarcó que el Gobierno está “convencido” de que el indicador tenderá a la baja.

Durante su discurso, el jefe de Estado mencionó que el país atravesó “dos shocks de características descomunales” en la segunda mitad del año pasado y vinculó ese contexto con un “ataque feroz de la política” sobre el modelo económico. Según indicó, el Congreso impulsó más de 40 leyes que, a su criterio, buscaban afectar el equilibrio fiscal.

En esa línea, también se refirió a una caída en la demanda de dinero y a sus efectos sobre variables como la tasa de interés, el riesgo país y el nivel de actividad. De acuerdo con su explicación, ese escenario impactó en el funcionamiento de la economía y en la evolución de los precios.

Al analizar el dato puntual de marzo, Milei señaló factores estacionales y específicos, como el impacto del rubro educación, el aumento en transporte vinculado al contexto internacional y la suba en alimentos como la carne. “Esto explica el salto en la tasa de inflación”, sostuvo.

El Presidente insistió en que la política monetaria “no cambió” y diferenció entre una suba puntual de precios y la inflación de largo plazo. “Estamos convergiendo hacia un equilibrio que no cambió”, afirmó.

Además, ratificó el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que no se apartará de los lineamientos actuales. “Hay que tener paciencia. No vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”, expresó.

Por último, reiteró que continuará el ajuste del gasto público y las medidas de desregulación. “La motosierra no para”, dijo, al tiempo que planteó que el objetivo es reducir impuestos y avanzar hacia un esquema de crecimiento económico sostenido.

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