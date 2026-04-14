El presidente Javier Milei se refirió al último dato de inflación del 3,4% informado por el Indec y pidió “tener paciencia”, al tiempo que aseguró que la suba de precios “va a empezar a bajar”.

El mandatario habló ante empresarios en el AmCham Summit 2026, donde decidió abrir su exposición con el dato inflacionario, que marcó una suba respecto al 2,9% registrado en febrero. “El dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó.

En ese marco, explicó que comprender el origen del índice es clave para encontrar una solución. “Tenemos que entender por qué 3,4% y por qué la inflación viene subiendo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando”, señaló, y remarcó que el Gobierno está “convencido” de que el indicador tenderá a la baja.

Durante su discurso, el jefe de Estado mencionó que el país atravesó “dos shocks de características descomunales” en la segunda mitad del año pasado y vinculó ese contexto con un “ataque feroz de la política” sobre el modelo económico. Según indicó, el Congreso impulsó más de 40 leyes que, a su criterio, buscaban afectar el equilibrio fiscal.

En esa línea, también se refirió a una caída en la demanda de dinero y a sus efectos sobre variables como la tasa de interés, el riesgo país y el nivel de actividad. De acuerdo con su explicación, ese escenario impactó en el funcionamiento de la economía y en la evolución de los precios.

Al analizar el dato puntual de marzo, Milei señaló factores estacionales y específicos, como el impacto del rubro educación, el aumento en transporte vinculado al contexto internacional y la suba en alimentos como la carne. “Esto explica el salto en la tasa de inflación”, sostuvo.

El Presidente insistió en que la política monetaria “no cambió” y diferenció entre una suba puntual de precios y la inflación de largo plazo. “Estamos convergiendo hacia un equilibrio que no cambió”, afirmó.

Además, ratificó el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que no se apartará de los lineamientos actuales. “Hay que tener paciencia. No vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”, expresó.

Por último, reiteró que continuará el ajuste del gasto público y las medidas de desregulación. “La motosierra no para”, dijo, al tiempo que planteó que el objetivo es reducir impuestos y avanzar hacia un esquema de crecimiento económico sostenido.