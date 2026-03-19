Jonas Urbig, el arquero que se recuperó en tiempo récord y salvó al Bayern Munich

El Bayern Múnich enfrentará este miércoles a las 17 horas de Argentina al Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo alemán buscará defender en su estadio el abultado 6 a 1 conseguido como visitante en el Stadio di Bergamo, en un contexto marcado por la falta de porteros disponibles.

El entrenador Vincent Kompany enfrentaba una seria crisis para armar el once inicial debido a que Manuel Neuer se encuentra rehabilitándose de un desgarro, situación que se agravó con las bajas por desgarro del tercer arquero Sven Ulreich y la lesión de Leon Klanac del equipo Sub 19.

Ante la falta de especialistas, surgió la posibilidad del debut de Leonard Prescott, un joven de 16 años nacido en Estados Unidos con nacionalidad alemana. El juvenil de 1.96 de estatura, considerado una de las grandes promesas de las inferiores y convocado al seleccionado juvenil de Alemania, ya había integrado el banco de suplentes en la ida y frente al Bayer Leverkusen por la Bundesliga.

No obstante, su participación estaba condicionada por la Ley de Protección del Empleo Juvenil en Alemania. Esta normativa regula que los menores no trabajen más de ocho horas diarias ni superen las 40 semanales, estableciendo que la actividad debe ser entre las 6 y las 20 horas. Si bien el artículo 14 extiende el límite hasta las 23 para eventos deportivos, los tiempos reglamentarios del partido podían resultar insuficientes para Prescott.

Finalmente, la crisis se resolvió cuando Jonas Urbig logró recuperarse a tiempo de una conmoción cerebral y fue el elegido por el cuerpo técnico para ocupar el arco bávaro. El arquero suplente, que era duda hasta el último momento, recibió el alta médica y logró llegar bien para solucionar el problema en la portería del Bayern Múnich para el encuentro de este miércoles.