En el marco del Día Internacional del Celíaco, este martes 5 de mayo se realizará la Feria Celíaca San Juan en el Centro Cívico, una jornada destinada a brindar información, asesoramiento y actividades para personas que conviven con esta enfermedad.

La propuesta se desarrollará de 9:30 a 12:30 horas en el hall de Exposiciones bajo el slogan “un evento exclusivo, sin gluten”. La actividad es organizada por los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y de Salud, junto a asociaciones y emprendedores vinculados a la temática.

Durante la feria habrá espacios gastronómicos con productos aptos para celíacos, charlas informativas, asesoramiento técnico y postas sanitarias abiertas al público.

Desde el Ministerio de Salud informaron que se dispondrá un circuito sanitario donde los asistentes podrán aplicarse vacunas del calendario oficial, realizar controles de signos vitales y recibir asesoramiento de Bromatología.

Además, se brindará información sobre alimentación recomendada y programas estatales de asistencia alimentaria destinados a personas celíacas, como la entrega de módulos específicos y meriendas adaptadas para estudiantes con esta condición.

La jornada también incluirá un espacio lúdico y recreativo para niños y niñas, con actividades pensadas para concientizar sobre los cuidados cotidianos que requiere la enfermedad celíaca.

Participarán representantes de la Asociación de Celíacos de Argentina, la Asociación Sanjuanina de Nutrición y el Comité Científico de la Asociación Sanjuanina de Endoscopía Digestiva, quienes ofrecerán asesoramiento técnico durante toda la actividad.

El Día Internacional del Celíaco se conmemora cada 5 de mayo con el objetivo de promover la difusión de información sobre esta enfermedad y fomentar la consulta médica ante los primeros síntomas.

Según datos de Anmat, en Argentina se estima que 1 de cada 167 adultos y 1 de cada 79 niños son celíacos.