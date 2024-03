Jorge Masvidal y Nate Díaz tendrán su revancha en boxeo: ya comenzaron las amenazas

Jorge Masvidal, de 39 años, y Nate Díaz, de 38, se enfrentarán en un combate de boxeo profesional a 10 asaltos y 175 libras el 1 de junio en el Kia Forum de Los Ángeles. Ambos ya se vieron en noviembre de 2019 en UFC 244, con "Gamebred" como vencedor por nocaut técnico en el tercer asalto para reclamar el cinturón BMF. En las últimas horas, el cubano-estadounidense no se guardó nada y envió las primeras amenazas.

"Quiero asesinar a este tipo. Y no es nada personal para él, pero quiero quitarle los malditos frenos. Siempre decía que el árbitro me salvó. No creo que nadie con sentido común esté de acuerdo. Así que creo que esta pelea aquí pone fin a toda esa mierda", fue lo que comenzó diciendo Masvidal, en diálogo con The MMA Hour. Sin dudas, está confiado en derrotar a Nate Díaz.

A su vez, Jorge señaló: "Voy a estar en la mejor forma de mi vida. Sé que estará en la mejor forma de su vida; no es como si estuviera peleando con Jake Paul y se levantara del sofá. Él sabe que si no está en forma lo voy a dejar mal y lo sacaré de ahí en dos rounds. Él sabe que conmigo tienes que morir todos los días en el gimnasio para tal vez subir a ese ring y tener una oportunidad de pelear".

Se viene una guerra entre Jorge Masvidal y Nate Díaz

"Porque yo no juego esa mierda, hombre. Estoy intentando matar a este hijo de puta y él lo sabe personalmente. Tiene las cicatrices que lo demuestran. Él ve esas cosas todos los días en el espejo cuando lo mira y sabe: 'Este tipo va a intentar matarme, hermano'. Así que Nate, ponte en forma porque voy a romperte la maldita cara, hermano", mencionó "Gamebred" sobre la pelea de boxeo que se aproxima.

Por otra parte, para sentenciar con sus palabras hacia Nate Díaz, Jorge Masvidal aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "Me siento genial, estoy en un gran lugar ahora mismo. Este acuerdo ha sido increíble por muchas razones, y también me ha permitido poder concentrarme total y completamente en mi entrenamiento y nada más. Voy a lastimar a este tipo, hombre".