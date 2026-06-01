

Estudiantes de quinto año de la orientación de arte del Colegio Luzuriaga de Albardón visitaron el Mercado Tradicional Artesanal Luisa Escudero. La propuesta impulsada por el ministerio de Turismo, Cultura y Deporte tiene como objetivo acercar a los jóvenes al patrimonio cultural sanjuanino.

Durante la actividad, los alumnos recorrieron el espacio y conocieron el proceso de elaboración del poncho sanjuanino, además de técnicas de hilado, teñido y producción textil artesanal.

La jornada también incluyó una demostración en vivo de una artesana ceramista, quien compartió con los estudiantes su experiencia de trabajo y las distintas etapas del proceso artesanal.

Para muchos de los alumnos fue la primera experiencia en un espacio dedicado a los oficios tradicionales de la provincia. La propuesta permitió vincular contenidos educativos con expresiones culturales que forman parte de la identidad sanjuanina.

Desde el ministerio destacaron que estas acciones fortalecen el acceso de las nuevas generaciones a la cultura local y promueven el conocimiento de los saberes que forman parte de la historia provincial.

El Gobierno de San Juan impulsa actividades que acercan la cultura a los jóvenes porque construir el San Juan del futuro también implica preservar la identidad, valorar el trabajo artesanal y generar oportunidades de formación para las nuevas generaciones.

Una de las alumnas participantes señaló: “Me pareció un lugar muy interesante y creo que es importante conocer la historia y las técnicas artesanales para comprender la actualidad donde vivimos”.

Además, agregó que “las técnicas me parecen muy ricas para acompañarlo con lo que me enseñan en la escuela y poder pensar en estudiar en la universidad”.

