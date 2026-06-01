El Gobierno de San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, este lunes 1 de junio inauguró la culminación de la recuperación integral del Canal del Norte en el departamento de Jáchal. Esta intervención estratégica pone fin a cinco años de inactividad y deterioro de una infraestructura vital, permitiendo la reactivación del sistema de riego para 10.000 hectáreas empadronadas. La obra, ejecutada por el Departamento de Hidráulica, demandó una inversión superior a los $2.189 millones, financiados a través de los fideicomisos mineros de Veladero y Gualcamayo.

Durante el acto central, Orrego destacó el valor de la obra: “Contento, feliz de estar en este querido departamento de Jáchal, inaugurando este canal del norte que tuvo una ausencia de 5 años; hoy tenemos la oportunidad de avanzar en todo lo que significa cuidar el agua”. El mandatario subrayó que la mejora beneficia directamente a cerca de 2.000 productores y sus familias, quienes dependen del segundo oasis productivo más importante de la provincia.

Antes de esta intervención, el sistema presentaba un estado crítico, con pérdidas de agua que superaban el 40% debido a filtraciones, erosión y la acumulación de sedimentos. La falta de mantenimiento durante dos años y medio había agravado la inestabilidad de la red. Con la recuperación del canal, se garantiza el acceso al recurso hídrico en localidades como Bella Vista, Tambería, Villa Mercedes, Pampa Vieja y Entre Ríos, entre otras.

“No hay producción, trabajo ni desarrollo posible sin infraestructura hídrica; cada mejora significa más eficiencia y más capacidad para producir”, afirmó el gobernador.

Recuperación de un sistema crítico para el norte

El proyecto no solo implicó la limpieza y reparación, sino una reingeniería técnica para asegurar la durabilidad del sistema. Se construyeron seis puentes canales (dos de 20 metros y cuatro de 10 metros) y se realizaron transiciones hidráulicas para vincular las secciones antiguas con nuevas estructuras rectangulares, mejorando la seguridad del transporte de agua. También se intervino el sector de Río Seco Los Pajaritos, reemplazando piezas deterioradas por obras que aportan mayor estabilidad.

El gobernador Orrego explicó que esta inauguración es el resultado de una planificación que su equipo ya visualizaba antes de asumir la gestión: “Este tipo de obra fue parte de los programas de gobierno que nosotros desarrollábamos antes inclusive de ser gobierno, y hoy se está haciendo realidad”. La primera etapa inaugurada comprende unos 8.000 metros que representan un alivio inmediato para los regantes jachalleros.

Minería y gestión hídrica integral

El financiamiento proveniente de la minería fue clave para destrabar una obra postergada por media década. Orrego fue enfático al señalar que los fideicomisos mineros en departamentos como Jáchal tienen como objetivo fundamental “proteger el agua y proteger a la comunidad”. En este sentido, la obra se inscribe en un Plan Integral del Manejo del Agua, una política de Estado que el gobierno provincial impulsa para combatir la aridez de la región.

“Estamos trabajando para el futuro de San Juan. No vamos a esperar que los problemas nos toquen la puerta; vamos a poner las condiciones necesarias para generar empleo y el desarrollo agroindustrial”, sentenció el titular del Ejecutivo provincial respecto a la búsqueda de financiamiento para infraestructura.

Impacto en la economía regional

La puesta en valor del Canal del Norte consolida el arraigo de las comunidades rurales y fortalece las economías regionales del interior sanjuanino. Al reducir drásticamente las pérdidas hídricas, los productores cuentan con mayores certezas para sus ciclos de siembra y cosecha.

Acompañaron al gobernador en el anuncio los ministros de Infraestructura, Fernando Perea, y de Minería, Juan Pablo Perea; el intendente de Jáchal, Matías Espejo; y directivos de las empresas Barrick y Minas Argentina, quienes coincidieron en que la obra es un motor de desarrollo productivo indispensable para el crecimiento de la provincia