En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, San Juan desarrolló una jornada de encuentro, información y sensibilización bajo el lema “7 estaciones, 7 vidas” una propuesta orientada a visibilizar el impacto de la donación y promover una cultura de solidaridad.

Durante la actividad se destacó el trabajo sostenido en materia de procuración y trasplante: el año pasado la provincia cerró con 14 procesos de donación y actualmente ya registra 6 procesos de procuración multiorgánica, demostrando continuidad y crecimiento en las estrategias de salud vinculadas a la donación.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario que acompañaron esta instancia de concientización y encuentro con la comunidad.

Participaron el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez, el secretario técnico Alejandro Navarta, la referente de INAISA e INCUCAI, Marcela Gelvez, el director del Hospital Dr. Marcial Quiroga, Juan Manuel Campayo, el jefe de Zona Sanitaria I, Andrés Escudero y la referente de la UPROTH del Hospital Rawson, Verónica Berón.

Su presencia reflejó el compromiso institucional y el trabajo articulado que sostiene las acciones vinculadas a la donación y el fortalecimiento de la salud.

Entre las historias que dieron sentido a la jornada estuvo el testimonio de Elena Cataldo, trasplantada de hígado en 2014 luego de permanecer ocho años en lista de espera.

Su relato atravesó la actividad con una experiencia profundamente humana: “Es volver a nacer”, expresó al describir el impacto del trasplante en su vida.

Elena también compartió la historia de su hijo, trasplantado de hígado cuando tenía apenas cuatro años, y dejó un mensaje claro para la comunidad: la importancia de tomar conciencia, cuidar la salud, sostener los controles y valorar la posibilidad de donar como una acción que puede transformar destinos.

La propuesta “7 estaciones, 7” vidas fue organizada mediante un trabajo articulado entre distintas instituciones vinculadas a la salud y la formación profesional, con participación de equipos del área de procuración, hospitales y estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Católica de Cuyo.

Cada estación representó un órgano y combinó actividad física, información y espacios de reflexión para derribar mitos y acercar conocimiento seguro y confiable a la comunidad.

El recorrido incluyó dinámicas vinculadas al corazón, pulmones, hígado, córneas y cerebro, además de espacios informativos donde se entregó material y se respondieron consultas. La propuesta buscó mostrar que la donación no solo es un procedimiento médico, sino también un acto de acompañamiento, empatía y esperanza para quienes esperan un trasplante.

Desde esta mirada, la política sanitaria provincial se enmarca en una narrativa de construcción colectiva: el San Juan que estamos construyendo para el futuro es un San Juan que cuida la salud y también acompaña a cada familia, generando más oportunidades, más acceso y más presencia del Estado donde más se necesita.