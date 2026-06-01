Un total de 40 personas recibieron su certificado de alta terapéutica tras completar sus tratamientos por consumos problemáticos, en el marco de una actividad organizada por la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos de la provincia de San Juan.

El acto representó la culminación de un proceso de recuperación sostenido en el tiempo, acompañado por equipos profesionales y basado en el compromiso personal de cada uno de los participantes. La jornada contó además con la presencia de familiares y referentes institucionales, que acompañaron este logro tanto individual como colectivo.

Cada alta simboliza un paso fundamental hacia la reconstrucción de proyectos de vida, luego de atravesar instancias complejas vinculadas a los consumos problemáticos. Desde el organismo destacaron el valor del acompañamiento integral durante todo el proceso terapéutico.

En el mismo evento también se entregaron cinco certificados de capacitación laboral en herrería y soldadura. Los participantes que completaron esta formación recibieron además herramientas de trabajo, con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral.

Estas capacitaciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a la reinserción social, entendiendo que la recuperación no se limita al tratamiento, sino que requiere generar oportunidades concretas para el desarrollo personal y económico.

Desde la Dirección remarcaron que este tipo de políticas busca fortalecer la autonomía de las personas que atraviesan procesos de recuperación, promoviendo no solo la salud, sino también la inclusión social y laboral.

Las certificaciones entregadas representan así un nuevo punto de partida para quienes completaron sus tratamientos, brindándoles herramientas para proyectar un futuro con mayores oportunidades y estabilidad.

El acto dejó en evidencia que, con acompañamiento profesional, compromiso personal y políticas públicas sostenidas, es posible avanzar en la recuperación y construir caminos de vida más saludables e independientes.