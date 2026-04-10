Jueces y fiscales se capacitan para humanizar el castigo a jóvenes que delinquen

En un paso decisivo para la transformación del sistema judicial de la provincia, se llevó a cabo la “Capacitación en Justicia Restaurativa”. El encuentro, realizado en la Escuela Judicial, en el Club Sirio Libanés, marcó un hito institucional: por primera vez, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa se sumaron oficialmente a esta iniciativa impulsada por la Corte de Justicia.

La actividad contó con la presencia de figuras centrales del Poder Judicial sanjuanino, como el Ministro de la Corte, Dr. Juan José Victoria; el Fiscal General, Dr. Guillermo Francisco Baigorrí; y la Defensora General, Dra. Mónica Sefair. La instrucción estuvo a cargo del especialista internacional Dr. Raúl Calvo Soler.

Un frente unido contra la reincidencia

La capacitación se da en el marco de la reciente adhesión formal de la Fiscalía y la Defensoría al Programa de Justicia Restaurativa. El objetivo es dejar de ver al sistema penal solo como un espacio de castigo y empezar a tratarlo como una herramienta de solución de conflictos.

El Dr. Juan José Victoria, coordinador del programa, fue contundente: “Nuestra función como Estado y como sociedad es rescatar a las personas. Entendemos que el encierro por el encierro mismo no cura, no sana ni evita la reincidencia. Buscamos una alternativa que realmente resuelva el conflicto de fondo”.

Humanizar el proceso

Desde el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Baigorrí destacó que esta metodología es una forma de "humanizar la justicia". Señaló que, especialmente en delitos cometidos por jóvenes, estas prácticas tienen el potencial de generar un cambio real en su resocialización.

Por su parte, la Dra. Mónica Sefair coincidió en que el sistema de encierro tradicional no ha dado resultados positivos en la prevención del delito. Aclaró que aplicar la justicia restaurativa "no significa no juzgar", sino abrir un abanico de posibilidades para que quienes delinquen por primera vez puedan volver a la sociedad de una mejor manera.

Con esta formación de Jueces Penales Juveniles, de Ejecución Penal y Asesores de Menores, San Juan consolida un compromiso conjunto entre sus organismos troncales para modernizar el tratamiento de la minoridad y la ejecución de penas.