Emily Ceco confirmó que tiene nuevo novio tras lo ocurrido con Santiago Martínez

Matías Vázquez presentó un enigmático en el ciclo Puro Show describiendo a una famosa con nuevo amor: se había casado y su relación fue tormentosa. Poco después confirmó que la persona que encontró el amor es Emily Ceco, volvió a enamorarse.

El nuevo compañero es Kevin, tiene 32 años, es sindicalista de La Bancaria y tiene un hijo. El periodista adelantó que el afortunado que conquistó el corazón de esta mujer va a dar que hablar, le gustan los bombos.

Este vínculo surgió en medio del proceso judicial por violencia de género contra Santiago Martínez, quien recibió una condena de 15 años de prisión por intento de femicidio. A pesar de que la madre del agresor sostuvo que somos gente de bien y que los golpes fueron leves, la justicia dictó sentencia.

Respecto al apoyo recibido, Vázquez relató que cuando empezó el proceso feo que atravesó ella, se conocieron a través de las redes sociales y hablan hace un año. Empezaron a pegar onda y Emily me contó que él estuvo acompañándola en el proceso más difícil. De esta manera, el joven la acompañó en el proceso más difícil.

La propia influencer confirmó los datos en un evento con entusiasmo y gratitud. Emily expresó entre risas que me descubriste, yo solo subí una foto a redes agarrada de la mano. Estoy conociendo a alguien, brindamos por ese nuevo amor y capaz que mi familia lo conoce en mi cumple. Te mando un beso Kevin, perdón. Este cambio de rumbo personal llega tras el cierre de la etapa judicial, sobre la cual ella misma afirmó que por fin voy a tener paz.