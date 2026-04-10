El pollo al verdeo, uno de los platos más clásicos de la cocina casera, puede prepararse en una versión más saludable y en apenas 10 minutos, reemplazando la crema por alternativas más livianas como yogur natural o queso untable.

La receta mantiene el sabor característico del plato, pero reduce el contenido graso sin perder cremosidad, gracias a estos ingredientes que se integran fácilmente y aportan una textura similar.

Cómo hacer pollo al verdeo en pocos minutos

Ingredientes:

1 pechuga de pollo.

2 o 3 cebollas de verdeo.

2 cucharadas de queso untable o yogur natural.

Sal, pimienta y especias a gusto.

Paso a paso:

Cortar el pollo en cubos y dorarlo en una sartén.

Agregar la cebolla de verdeo picada.

Cocinar unos minutos hasta que esté tierna.

Bajar el fuego e incorporar el queso untable o yogur.

Mezclar bien y cocinar 2 minutos más.

Uno de los puntos clave es no cocinar de más el lácteo elegido, ya que si hierve en exceso puede cortarse o perder su textura. Por eso se recomienda agregarlo al final y mantener el fuego bajo.

De esta manera, se obtiene un plato rápido, liviano y sabroso, ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar el gusto de una receta clásica.