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Cómo hacer pollo al verdeo saludable sin crema en 10 minutos
POR REDACCIÓN
El pollo al verdeo, uno de los platos más clásicos de la cocina casera, puede prepararse en una versión más saludable y en apenas 10 minutos, reemplazando la crema por alternativas más livianas como yogur natural o queso untable.
La receta mantiene el sabor característico del plato, pero reduce el contenido graso sin perder cremosidad, gracias a estos ingredientes que se integran fácilmente y aportan una textura similar.
Cómo hacer pollo al verdeo en pocos minutos
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo.
- 2 o 3 cebollas de verdeo.
- 2 cucharadas de queso untable o yogur natural.
- Sal, pimienta y especias a gusto.
Paso a paso:
- Cortar el pollo en cubos y dorarlo en una sartén.
- Agregar la cebolla de verdeo picada.
- Cocinar unos minutos hasta que esté tierna.
- Bajar el fuego e incorporar el queso untable o yogur.
- Mezclar bien y cocinar 2 minutos más.
Uno de los puntos clave es no cocinar de más el lácteo elegido, ya que si hierve en exceso puede cortarse o perder su textura. Por eso se recomienda agregarlo al final y mantener el fuego bajo.
De esta manera, se obtiene un plato rápido, liviano y sabroso, ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar el gusto de una receta clásica.