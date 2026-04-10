Viernes 10 de Abril
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Cómo hacer pollo al verdeo saludable sin crema en 10 minutos

Una versión más liviana de este clásico reemplaza la crema por opciones más saludables como yogur o queso untable. La receta es rápida, fácil y mantiene todo el sabor del plato tradicional.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Adiós a la crema: cómo hacer pollo al verdeo más saludable y en 10 minutos (Foto: Adobe Stock).

El pollo al verdeo, uno de los platos más clásicos de la cocina casera, puede prepararse en una versión más saludable y en apenas 10 minutos, reemplazando la crema por alternativas más livianas como yogur natural o queso untable.

La receta mantiene el sabor característico del plato, pero reduce el contenido graso sin perder cremosidad, gracias a estos ingredientes que se integran fácilmente y aportan una textura similar.

Cómo hacer pollo al verdeo en pocos minutos

Ingredientes:

  • 1 pechuga de pollo.
  • 2 o 3 cebollas de verdeo.
  • 2 cucharadas de queso untable o yogur natural.
  • Sal, pimienta y especias a gusto.

Paso a paso:

  • Cortar el pollo en cubos y dorarlo en una sartén.
  • Agregar la cebolla de verdeo picada.
  • Cocinar unos minutos hasta que esté tierna.
  • Bajar el fuego e incorporar el queso untable o yogur.
  • Mezclar bien y cocinar 2 minutos más.

Uno de los puntos clave es no cocinar de más el lácteo elegido, ya que si hierve en exceso puede cortarse o perder su textura. Por eso se recomienda agregarlo al final y mantener el fuego bajo. 

De esta manera, se obtiene un plato rápido, liviano y sabroso, ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar el gusto de una receta clásica.

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