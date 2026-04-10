Una denuncia por presunto abuso sexual sacudió al fútbol italiano luego de que una joven de 20 años acusara a tres futbolistas de haberla violado en grupo durante los festejos por el ascenso de un club a la Serie C.

El hecho habría ocurrido entre la noche del 30 y el 31 de mayo de 2025, cuando la víctima, una estudiante universitaria, fue invitada a participar de una celebración. Según la reconstrucción judicial, tras negarse a mantener relaciones grupales, uno de los jugadores la habría persuadido para trasladarse a un departamento, donde se produjo el presunto ataque.

Los acusados, de entre 21 y 24 años, enfrentan cargos por abuso sexual agravado, mientras que uno de ellos también está imputado por la presunta difusión de material íntimo sin consentimiento.

De acuerdo con la investigación, el caso tuvo un fuerte impacto en la víctima, quien debió ser hospitalizada y atravesó una situación crítica durante el proceso judicial, lo que incrementó la conmoción pública en Italia.

La causa sigue en etapa de instrucción y busca determinar las responsabilidades penales de los futbolistas involucrados, en un contexto que volvió a poner en debate la conducta de deportistas fuera del ámbito profesional.

El episodio generó repercusión tanto en el ámbito judicial como deportivo, con pedidos de esclarecimiento y medidas disciplinarias, mientras la investigación avanza para establecer con precisión lo ocurrido.