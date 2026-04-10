Aseguran que Anna del Boca hizo trampa cuando entró a Gran Hermano

La aparición de Anna Del Boca en la casa de Gran Hermano durante el desafío del congelados desató fuertes cuestionamientos sobre la veracidad del certamen. Mientras la joven caminaba por las instalaciones y entregaba mensajes a los competidores, un movimiento para acomodarse un objeto en la oreja alertó a los espectadores.

Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó que se trataba de una cucaracha, un dispositivo de comunicación directa con la producción, lo que generó la duda sobre si "le pasaban letra".

El uso de este auricular en un segmento que debería ser espontáneo provocó indignación en las redes sociales. Ante la evidencia, surgieron interrogantes respecto a "por qué llevaba ese instrumento la hija de Andrea" durante su participación.

El público comenzó a poner en tela de juicio las reglas del juego, planteando si "no se supone que el que ingresa puede decir lo que siente o piensa libremente". Esta situación alimenta las teorías sobre posibles favoritismos y deja abierta la sospecha de que cada palabra pronunciada por la invitada estaba previamente coordinada por el control.