Vuelve la suelta de libros en San Juan para fomentar la lectura gratuita

Durante abril, la comunidad sanjuanina podrá acceder a una nueva edición de la tradicional suelta de libros, una iniciativa que busca promover el hábito de la lectura y facilitar el acceso libre a materiales literarios.

La propuesta se desarrolla en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias y es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura. El objetivo es generar un espacio de encuentro donde los lectores puedan descubrir nuevas historias y autores, al tiempo que se fomenta la circulación de libros dentro de la comunidad.

La dinámica es simple: los asistentes pueden acercarse, elegir un ejemplar disponible y llevárselo de manera gratuita para su lectura. El tablón de la suelta estará habilitado de lunes a viernes desde las 9 de la mañana, en la sede ubicada en calle 25 de Mayo y Las Heras, y funcionará hasta agotar el stock disponible.

Además, la iniciativa contempla la recepción de donaciones de libros, lo que permitirá ampliar la cantidad de títulos disponibles y sostener la propuesta en el tiempo. Desde la organización destacaron que este tipo de actividades no solo incentivan la lectura, sino que también fortalecen el intercambio cultural y el vínculo entre los vecinos.

Para conocer más detalles o futuras actividades, se puede consultar las redes oficiales de Cultura de San Juan.