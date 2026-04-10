Graciela Alfano le dio un golpe bajo a Yanina Latorre y se metió con su hija

Graciela Alfano protagonizó un nuevo enfrentamiento mediático durante su visita al programa de Moria Casán. La actriz dirigió duras palabras hacia Yanina Latorre comentando que "me da pena, me parece una pobre mina. Ella y la madre son más malas que las arañas, con el perdón de las arañas".

En medio de la charla, propuso una modificación en el nombre de la hija de la panelista indicando que "yo le aconsejé que se cambie de apellido, que se saque Latorre y se ponga Arruza porque la liga su hija Lola".

Alfano argumentó que el comportamiento público de la conductora tiene consecuencias directas sobre su entorno familiar. Al respecto manifestó que "cuando sos una mina jodida, que habla de todo el mundo, es obvio que alguien a la larga o a la corta le va a pasar factura a su hija".

Finalmente, comparó la influencia de los progenitores en la carrera de la joven señalando que "no es lo mismo ser la hija de Yanina Latorre que la de Diego Latorre, él es admirado en el fútbol y en el periodismo deportivo. Ser su hija ayuda, pero ser la hija de Yanina te tira para abajo".