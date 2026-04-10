Darío Lopilato dio detalles de su compleja cirugía tras una fractura

Darío Lopilato atraviesa un momento complicado de salud tras un incidente ocurrido el miércoles 1 de abril mientras compartía un partido de fútbol con amigos. La gravedad de la lesión lo llevó directo al quirófano para una intervención de urgencia en la clínica Zabala.

A través de un video en sus redes sociales, el actor se mostró en silla de ruedas y explicó que "metí la pata. Literalmente. Hay gente que se fractura, hay gente que se rompe los ligamentos, vos te rompiste los huesos, los ligamentos, las venas, placa, tornillo, bulones, alambres, de todo, todo, todo".

Debido a la magnitud del daño, los médicos debieron colocarle una placa y varios tornillos en la pierna, lo que le exige cumplir un estricto proceso de kinesiología y reposo.

En su mensaje público, el conductor de Viralizados expresó su gratitud diciendo que "gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar. También agradezco al cuerpo de cirugía de la clínica Zabala. muchas gracias por la paciencia que me han tenido".

A pesar de su intención de retomar sus compromisos laborales de inmediato, el actor no fue autorizado a grabar su ciclo en América el día después de la operación. No obstante, las autoridades del canal le brindaron su apoyo y confirmaron que el programa seguirá saliendo al aire cada domingo.