La remera manga larga, una de las prendas básicas del invierno, empieza a perder protagonismo en 2026 frente a nuevas tendencias que priorizan la versatilidad, el confort y la combinación de capas.

Una de las principales apuestas de la temporada es el uso de capas inteligentes, que permiten adaptarse a los cambios de temperatura sin depender de una sola prenda gruesa. Chalecos, bufandas oversized y sweaters sin mangas ganan terreno como piezas clave.

Otra tendencia fuerte es el cambio en las proporciones. La moda comienza a alejarse de lo excesivamente amplio o básico y propone combinaciones más equilibradas, donde prendas ajustadas se mezclan con otras más sueltas para lograr looks más definidos y modernos.

Además, se impone una estética más funcional, donde el abrigo no se concentra en una sola prenda sino en la superposición de textiles, lo que permite mayor comodidad y adaptación a distintos momentos del día.

En este contexto, el guardarropa de invierno se vuelve más dinámico y deja atrás la idea de una única prenda protagonista. En su lugar, aparecen combinaciones que permiten jugar con estilos, texturas y volúmenes.

La tendencia también se alinea con un cambio más amplio en la moda, que apunta a looks prácticos, urbanos y adaptables, donde la comodidad y la funcionalidad son tan importantes como la estética.

De esta manera, el invierno 2026 marca un giro en la forma de vestirse, dejando atrás básicos tradicionales como la remera manga larga y apostando por una moda más flexible y personalizada.