Entradas, accesos y horarios para el TC2000 en el Autódromo El Zonda

La cuenta regresiva para el regreso del automovilismo nacional al mítico Autódromo El Zonda Eduardo Copello ya comenzó. Con una propuesta de primer nivel que incluye al Top Race, la Fiat Competizione y la Fórmula Nacional, San Juan se alista para vivir un fin de semana a pura velocidad.

El evento llega a la provincia con la segunda fecha del campeonato de TC2000, que se disputará desde este 10 al 12 de abril en el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello. En este contexto, la organización brindó todos los detalles sobre la venta de entradas y el operativo de ingresos para que el fanático no se pierda nada.

Dónde comprar las entradas

La venta presencial continúa a ritmo sostenido con dos puntos clave en la provincia:

Local comercial: General Acha 230 Sur (Local 33), de lunes a sábado de 8:00 a 23:00.

Estadio Aldo Cantoni: En las boleterías, de 15:00 a 20:00.

Para quienes decidan ir directamente los días de carrera, habrá boleterías móviles desde las 7:00 sobre Avenida Libertador, antes del Jardín de los Poetas.

Precios y promociones

Pensando en el bolsillo de los sanjuaninos, se habilitó la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan. Además, rige una promoción de 4x3 en sectores seleccionados:

Sector General (Sábado y Domingo): $20.000 (Promo 4x3 a $60.000).

Sector Boxes (Tribunas A y B): $40.000 (Promo 4x3 a $120.000).

Estacionamiento: En Boxes cuesta $40.000 para autos y $10.000 para motos. En el Sector General, el valor es de $20.000 para autos y $5.000 para motos.

Los menores de 10 años entran gratis. El mismo beneficio rige para jubilados y personas con discapacidad (con un acompañante), presentando la documentación correspondiente.

Operativo de ingreso: ¿Por dónde entrar?

Para garantizar una circulación fluida en la Quebrada de Zonda, los accesos estarán estrictamente diferenciados:

Puerta 1 (Av. Libertador): Ingreso exclusivo para Sector Boxes y área de acampe.

Puerta 2 (Av. Libertador): Acceso destinado a la Tribuna Traverso.

Acreditaciones: Funcionarán sobre Avenida José Ignacio de la Roza Oeste.

Además, dispusieron una vía de evacuación señalizada como Puerta 3 para el sector de acampe y gradas, garantizando una salida ordenada por razones de seguridad. Con este operativo integral, San Juan busca que la vuelta al Zonda sea una verdadera fiesta inolvidable para todos los fanáticos de los fierros.

El cronograma del TC en San Juan

El autódromo El Zonda – Eduardo Copello, escenario de la segunda fecha de la categoría que llegará acompañada del Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione.

Viernes 10 de abril

16:30 – 15 minutos de práctica libre de Fiat Competizione

16:55 – 15 minutos de práctica libre de Top Race

17:20 – 15 minutos de tanda libre de Fórmula Nacional

17:45 – 15 minutos de práctica libre de TC2000

Sábado 11 de abril

9:00 – 10 minutos Shakedown - Top Race

9:20 – 10 minutos Shakedown TC2000

9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1 – Fiat Competizione

10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo A)

10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo B)

10:55 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo A)

11:20 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo B)

11:45 – 25 minutos Práctica libre 1 – Fórmula Nacional

12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo A)

12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo B)

13:05 – 20 minutos Práctica libre 2 – Fiat Competizione

13:35 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo A)

14:00 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo B)

14:25 – 25 minutos Práctica libre 2 – Fórmula Nacional

15:10 – 12 minutos Clasificación – Fiat Competizione

15:27 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo A)

15:40 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo B)

15:53 – 12 minutos Clasificación – Fórmula Nacional

16:15 – 30 minutos Clasificación – Una vuelta lanzada

17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

Domingo 12 de abril



9:10 – 10 minutos de Warm up – Top Race

9:35 – 10 minutos de Warm up – TC2000

10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta

11:45 – Final Top Race – 30 minutos + 1 vuelta

13:05 – Final TC2000 – 35 minutos + 1 vuelta