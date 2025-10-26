Este domingo, tras el cierre de las urnas en todo el país, Karina Milei se dirigió a los medios desde la sede del búnker de La Libertad Avanza en La Plata. La Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei destacó la jornada electoral y la actuación de su partido en los 24 distritos.

“La verdad quiero agradecerles porque, como han visto, han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, expresó Karina Milei ante la prensa, sin responder preguntas adicionales.

La participación electoral a nivel nacional fue del 66% del padrón, un número que refleja un leve descenso respecto a elecciones anteriores. La votación determinará la conformación de 127 diputados y 24 senadores, y tendrá un impacto directo en las políticas del gobierno de Javier Milei para los próximos años.

Mientras los números oficiales del escrutinio se esperan a partir de las 21 horas, el búnker de La Libertad Avanza mantiene la expectativa y el seguimiento atento de los resultados en las provincias más pobladas, que suelen definir la elección.