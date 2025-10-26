La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo al mediodía en el marco de las elecciones legislativas 2025 y dejó un claro mensaje: “Que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar”.

Pasadas las 12:30, Karina llegó al Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, en Vicente López, luego de acompañar al presidente Javier Milei, quien sufragó en la UTN de Almagro. Rodeada de custodios, saludó a militantes y evitó el contacto prolongado con la prensa, limitándose a unas pocas palabras.

A su llegada, un grupo de militantes la recibió con aplausos y gritos de aliento. “¡Vamos Karina!”, corearon mientras la funcionaria bajaba del vehículo, sonriente, saludando a todos los presentes. Una vecina le acercó una beba para que la saludara; Karina se inclinó y le acarició la mano antes de dirigirse a la entrada del colegio. No faltó la voz disonante: desde la vereda de enfrente, una mujer gritó insultos, la única nota de tensión en medio de la ovación.

Dentro del colegio, la rutina electoral transcurrió con curiosidad contenida. La secretaria se detuvo un instante para saludar a un perro en el patio y luego se ubicó en la fila para emitir su voto, detrás de otros cuatro votantes. Durante la espera, se produjo un intercambio amistoso con una fiscal de mesa y algunas interacciones con militantes que se acercaron a saludarla o tomarse fotos.

A la salida, el fervor se mantuvo: aplausos, gritos de aliento y flashes acompañaron su partida, mientras Karina reiteraba su deseo de que la jornada electoral transcurra con calma y buena participación ciudadana.

El operativo concluyó sin mayores incidentes, y las mesas continuaron trabajando con normalidad, marcando una jornada en la que la secretaria General de la Presidencia buscó, sobre todo, transmitir tranquilidad a los votantes.