El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de China y consiguió su primera victoria en la Formula One. Con apenas 19 años y 202 días, el corredor de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la categoría.

La carrera se disputó en el Shanghai International Circuit, donde Antonelli dominó la competencia y mantuvo la ventaja pese a un pequeño error en las vueltas finales. El italiano cruzó la meta con más de cinco segundos de diferencia sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, que terminó segundo.

El podio lo completó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que logró su primer podio desde su llegada a Scuderia Ferrari. La carrera tuvo varias alternativas, con una intensa lucha entre los pilotos de Ferrari y Russell en las primeras vueltas antes de que Mercedes consolidara su dominio.

El triunfo marcó un hito para el automovilismo italiano: Antonelli se transformó en el primer piloto de ese país en ganar una carrera de Fórmula 1 desde el éxito de Giancarlo Fisichella en 2006. Además, su victoria lo posicionó como uno de los protagonistas del campeonato en el arranque de la temporada. La actuación del joven piloto refuerza el proyecto deportivo de Mercedes, que apostó por Antonelli desde las categorías juveniles. Con este resultado, el italiano quedó entre los primeros puestos del campeonato y confirmó su irrupción como una de las nuevas figuras de la Fórmula 1.