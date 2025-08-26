Desde hacía varios días había una alerta por la fuga de tres delincuentes de una cárcel de Valparaíso en el vecino país de Chile, estos prófugos estaban siendo investigados y buscados ante la posibilidad de que atraviesen los límites e intenten refugiarse en nuestro país. Un llamado anónimo al 911 indicó que los fugados habían sido vistos en el sur de nuestra provincia.

Se trata de Claudio Fornés Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda, tres sujetos que eran intensamente buscados por el país trasandino y en cada una de las fronteras que tiene el país a lo largo de su territorio.

El llamado que encendió las alarmas de la Policía de San Juan decía que los tres reos buscados habían sido vistos en la zona de Cochagual Norte en el departamento Sarmiento, límite con la localidad de Carpintería en el departamento Pocito.

El mensaje completo de la comunicación indicaba que los presuntos sospechosos habían sido vistos en la zona indicada y que estaban por abordar un auto para dirigirse a la provincia de San Luis.

El momento de la detención de los evadidos por parte de la fiscalía local de Valparaíso y el OS9 de Carabineros.

Esta versión rápidamente fue desestimada, porque desde la Dirección de Investigaciones D5 de la Policía de San Juan se desestimó la versión y constataron las novedades del caso con las autoridades chilenas quienes confirmaron la detención de los delincuentes ocurrida el pasado sábado 23 de agosto en un operativo conjunto entre la fiscalía local de Valparaíso y el OS9 de Carabineros y la PDI.

Los evadidos de la Justicia chilena fueron aprehendidos cuando eran trasladados en un vehículo e intentaban cruzar el peaje troncal Totoral, ubicado en la ruta 5 norte, kilómetro 731, en dirección hacia la ciudad de Copiapó. La intención de los prófugos era llegar a Perú para así evadir y complicar la investigación para su detención.