La capacidad hotelera de Paraná colmada para la Fiesta de Disfraces, la mayor de América Latina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La capacidad hotelera de la ciudad de Paraná se encuentra colmada para el domingo próximo, al igual que las de Santa Fe, Crespo y Diamante, con motivo de la XXI Fiesta de Disfraces, considerada la más grande de América Latina, informaron hoy los organizadores.



Creada en 1999 como un festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, desde 2009 la fiesta se desarrolla en predios adecuados especialmente para una noche que reúne a más de 50.000 personas que llegan de provincias vecinas y países como Colombia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.



Ioy Uranga, uno de los organizadores, dijo a Télam que el predio de 14 hectáreas -ubicado en el acceso norte de Paraná, a pocos kilómetros del centro- tendrá "dos carpas de circo, una VIP más grande que años atrás, y dos escenarios, uno principal y otro electrónico".



Para este año, se eligió como tema: "el amor", por lo que anunció que en todo el predio se contará "la historia de amor y el enamoramiento de la gente hacia la fiesta".



"Todos los años se enamoran, nunca se pierde ese espíritu y en ese enamoramiento la gente le da tanto a la fiesta que queremos devolverle un poco todo ese cariño, y de un flechazo dejarlos a todos locos con la fiesta", sentenció.



La ciudad "se disfraza: comerciantes, taxis, conserjes y trabajadores disfrazan sus locales para participar por estadías en diferentes complejos turísticos provinciales", dijo el secretario de Turismo local, Marcelo Quiroga.



El año pasado ingresaron para la fiesta cerca de 35.000 turistas y 60.000 autos transitaron por el túnel subfluvial que une las capitales de Entre Ríos y Santa Fe, lo que generó un impacto económico de más de 79 millones de pesos, que esperan superar este año.



Además de los hoteles, casas, hospedajes y otros sitios de alojamiento, quedan pocos lugares en el "Campamento Manija", un 'all-inclusive' a 200 metros del predio de la fiesta que recibe a turistas y también locales que buscan vivir la experiencia.



El lugar dispone de carpas para 500 personas, pileta, juegos, baños, comida incluida, música y una fiesta el día anterior, con bandas en vivo.



En el marco de la fiesta, la novedad pasa por las "FDD Cashless", pulseras electrónicas que son entradas y billeteras virtuales a la vez, donde se debe cargar dinero previamente para gastar en los puntos gastronómicos y barras dentro, ya que no aceptarán efectivo.



Por su parte, el jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, señaló que más de 1.200 efectivos trabajarán especialmente para fiesta, sumados a "los servicios ordinarios de calle y los de guardia en las comisarías".



En tanto, destacó que este año realizarán un convenio con "taxis y remises para que arriben lo más próximo al predio, y que tengan tarifas establecidas entre puntos y la fiesta para que la gente no sea estafada".



La Cooperativa Radio Taxi de Paraná dispondrá vehículos señalizados con stickers de la fiesta pegados en el parabrisas, y la tarifa será de 350 pesos desde la plaza principal de Paraná hasta pocos metros del ingreso al predio, y de 500 pesos hasta el sector VIP.



Antoniow pidió no usar "disfraces xenófobos, contra religiones o ideologías culturales, sociales o políticas para no ofender",y tampoco de policía idénticos "para no confundir", ni llevar "elementos obtusos cortantes", y "tener cuidado con los celulares y el dinero".



Damas Gratis, el grupo de cumbia encabezado por Pablo Lescano, y Karina "la Princesita" encabezarán los principales shows.