Maxi López y Wanda Nara terminaron de grabar su serie vertical para Telefe y el exfutbolista compartió sus sensaciones sobre esta experiencia compartida. En esta ficción que mezcla realidad con humor participaron figuras como César Bordón, Pachu Peña y Lucas Spadafora para contar una historia con tintes de novela que incluso incluirá a la China Suárez.

Al respecto, Maxi aclaró que "es un proyecto que nació adentro de MasterChef, empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba. Es nuestra historia de un lado un poquito más cómico. Lo bueno es que la gente se divierta y eso es lo importante". También definió la propuesta comentando que "es nuestra historia de un lado un poquito más cómico".

Sobre el contenido de los episodios y el posible impacto en Mauro Icardi o la China Suárez, el exjugador fue tajante al decir que "por más que hagas o no hagas, la gente habla y no pasa nada". También enfatizó que el trabajo "no va con mala intención para nadie y lo que grabamos son cosas que nos pasan en la diaria". Sin embargo, reconoció los retoques de producción al admitir que "obviamente, Telefe le tiene que poner un poco de pimienta".

A pesar de la apertura para mostrar su vida, hubo límites claros durante el rodaje. Maxi confesó que "hubo cosas que no quise grabar en la serie", pero no las va a decir. Detalló que "hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver. Estamos en un momento que estamos bien, por los chicos, fue nuestra primera experiencia. Nos divertimos, la gente también y eso es buen indicio", relató con tranquilidad.

El exfutbolista destacó la calidad técnica de la propuesta al mencionar que "el guion estaba muy bien escrito" y que al "estar al lado de grandes actores, el proyecto se hizo mucho más ameno". Además de este éxito profesional, su presente personal dará un giro importante ya que confirmó que firmó el contrato para su nueva casa en el mismo barrio que Wanda para instalarse en Argentina con su familia y vivir todos juntos.