La China Suárez, bajada de Luzu y rechazada por Olga por culpa de Wanda Nara

En medio de la gira promocional de Hija del Fuego, la nueva serie de Disney+ protagonizada por la China Suárez, han comenzado a circular versiones sobre las dificultades que la actriz ha enfrentado para concretar entrevistas en los medios de comunicación.

Según ha trascendido, el equipo de prensa de la actriz buscó concretar espacios en distintos formatos de streaming, pero la propuesta no fue aceptada por todos. La periodista Laura Ubfal detalló en sus redes sociales que Disney ofreció a Suárez para participar en diversas producciones como parte de la campaña.

Publicidad

Una de las negativas más resonantes provino de OLGA. De acuerdo con Ubfal, la decisión del canal estaría motivada por un gesto de apoyo hacia Wanda Nara. Nara y Suárez mantienen un fuerte enfrentamiento mediático, y OLGA posee una relación cercana con la empresaria.

Además de esto, se había manejado la intención de que la actriz visitara el ciclo conducido por Paula Chaves. No obstante, la propuesta no prosperó y la visita fue descartada antes de concretarse, principalmente debido a que Paula Chaves es muy cercana a Zaira, hermana de Wanda.

Publicidad

Horas después de que esta información se hiciera pública, desde OLGA decidieron expresarse. Lo hicieron de una manera breve, pero contundente: citaron el tuit original de Laura Ubfal y acompañaron la publicación con dos emojis, uno de "prohibido" y otro con la bandera de China. Este gesto fue interpretado por muchos como una confirmación irónica de que la actriz no es bienvenida en el canal, cerrando cualquier especulación sobre una posible entrevista.

En paralelo al rechazo de OLGA, Suárez tenía pactada una entrevista en Antes que Nadie, el programa de LUZU TV conducido por Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín "El Trinche" Dardik.

Publicidad

Sin embargo, la actriz terminó por bajarse de la entrevista luego de imponer una condición: que Nico Occhiato, quien es director y figura del canal, estuviera presente al aire durante la nota.

Ante esta situación, la producción de LUZU TV decidió no dudar y dar de baja la nota, respetando el lugar de Leuco y su equipo.